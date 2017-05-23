ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Есть ли сглаз на самом деле? Есть ли сглаз на самом деле?
Гаджи Шахин: Гаджи Шахин: "Если вы хотите прожить завтрашний день, значит..."
Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале Израильский министр оскорбила чувства мусульман на Каннском кинофестивале
Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все! Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все!
Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Точка зрения

Начинается Благословенный месяц Рамазан

Подходит к концу месяц Шабан и начинается Благословенный месяц Рамазан.

Как сообщает İslam.az, Управлением Мусульман Кавказа издана соответствующая фетва о начале месяца Рамазан в Азербайджане 27-го мая. В то же время имеющиеся в наличии календари, а также прогнозы о возможном появлении новой Луны в регионе, где расположен Азербайджан, подтверждают большую вероятность Благословенного месяца именно 27-го мая.  Отметим также, что в случае поступления новой информации по данному вопросу наши читатели будут поставлены в известность.

İslam.az собрал для своих читателей в одной рубрике статьи, в которых содержатся ответы на часто задаваемые в этом месяце вопросы, а также иную информацию. Статьи этой рубрики можно найти также в блоке, расположенном несколько ниже. Также на главной странице сайта, под таблицей ежедневных намазов, размещена таблица месяца Рамазан.

Коллектив islam.az поздравляет всю исламскую умму с началом Благословенного месяца Рамазан. Всем мусульманам, как начинающим пост 6-го июня, так и 7-го июня, мы желаем заслужить довольство Аллаха.

С Благословенным месяцем Рамазан, дорогие мусульмане!


Опубликовано:24 Май, 2017  20:11, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Май, 2017
Мусульманский мир должен продемонстрировать единство - Президент Азербайджана
23 Май, 2017
ИГИЛ добрался до Великобритании: десятки погибших
22 Май, 2017
Храни нас Аллах (или все же Яхве?)…
20 Май, 2017
Создана Платформа Start-up для Стран ОИС
18 Май, 2017
Гаджи Шахин: "Если вы хотите прожить завтрашний день, значит..."

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Май, 2017

Начинается Благословенный месяц Рамазан
24 Май, 2017
Опубликовано фото исполнителя теракта в Манчестере
24 Май, 2017

Самый длительный пост в Рамазан придется на скандинавские страны
24 Май, 2017
Сирийские власти сообщили о ликвидации военного министра ИГ
24 Май, 2017
Имамы и ахунды, которые примут участие в мероприятиях до ифтара, будут уволены
24 Май, 2017

Председатель Госкомитета: «Есть силы, которых не устраивает в Азербайджане модель отношений государство-религия»
24 Май, 2017

Председатель УМК: «Пусть верующие не делают самовольных заявлений»
24 Май, 2017

Посол Великобритании: «Терроризм никогда не сможет победить»
24 Май, 2017

УМК: Только наш календарь
24 Май, 2017

Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК
24 Май, 2017
США хотят увеличить затраты на операцию в Ираке и Сирии
24 Май, 2017

Белый дом: Аббас готов немедленно начать переговоры с Израилем
24 Май, 2017

Насколько следует наклоняться при совершении поясного поклона? Ислам в вопросах
24 Май, 2017
Армяне выпустили 51 снаряд по азербайджанским позициям
24 Май, 2017
Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического
23 Май, 2017

СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере
23 Май, 2017

Мусульманский мир должен продемонстрировать единство - Президент Азербайджана
23 Май, 2017

В Сиднее открывается первое экологичное мусульманское кладбище
23 Май, 2017

Пятничная проповедь на языке жестов стала реальностью
23 Май, 2017

В Турции арестованы 144 сотрудника Генштаба
23 Май, 2017

Дагестанский ИГИЛ вербует азербайджанцев в Гусарском районе
23 Май, 2017

Дональд Трамп прибыл в Вифлеем на переговоры с Махмудом Аббасом
23 Май, 2017
В сирийском Хомсе прогремел взрыв, есть погибшие
23 Май, 2017
В Казани 15 июня пройдет Республиканский ифтар
23 Май, 2017

Посол Турции: США стали партнерами террористов
23 Май, 2017

Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве Видео
23 Май, 2017

Произносила ли проповедь Ее Светлость Фатима (а)? Ислам в вопросах
23 Май, 2017

ИГИЛ добрался до Великобритании: десятки погибших
23 Май, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 115 раз
22 Май, 2017

Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все! ВИДЕО
22 Май, 2017

Россия и Турция заявили о снятии торговых ограничений
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com