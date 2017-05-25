Трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов

Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники.

Как отмечает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты. Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами. Бомбы сработали с интервалом в пять минут.

"Полицейские находились на дежурстве, они охраняли группу людей, которые проводили шествие", - сообщил представитель полиции. "Оба подозреваемых были мужчинами. Их личности устанавливаются", - добавил он.

Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.