Читатель спрашивает: Что такое «зарих»?

Металлические или же деревянные перила, сооруженные в святых усыпальницах над могилами, называются «зарих». Они служат в качестве ограждения между могилой и паломниками, чтобы предотвратить нанесение вреда могиле при большом скоплении людей. Зарих непорочных имамов обычно изготавливают из серебра. На них наносятся различные узоры, а также религиозные тексты. При оформлении зариха используют серебряную и позолоченную воду. Паломники могут через зарих смотреть вовнутрь, иногда бросать туда милостыню. Можно прикасаться и целовать зарих, это не грех.