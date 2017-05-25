В ОАЭ будет сокращен рабочий день в Рамазан

В течение священного для мусульман месяца Рамазан рабочий день в Объединенных Арабских Эмиратах значительно сократится. Коснется это как государственного сектора, так и частного.





Как передает islam.az со ссылкой на Islam-today, соответствующее распоряжение опубликовало Федеральное управление трудовыми ресурсами страны.

Так, согласно заявлению, сотрудники различных министерств и других государственных учреждений в период Рамазан будут работать чуть ли не в два раза меньше – их рабочий день будет проходить с 9 до 14 часов дня.

В частном же секторе ОАЭ рабочий день будет сокращен на два часа. Примечательно, что на заработной плате сокращение это не скажется.

Напомним, Рамадан в этом году начнется 27 мая.