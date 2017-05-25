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В Иране построили третий подземный завод для производства ракет

Иран построил третий подземный завод для производства ракетных вооружений.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, слова которого приводит агентство Fars.

"Мы планомерно наращиваем оборонную мощь. Могу объявить, что за последние несколько лет в Иране силами КСИР был построен третий подземный завод по производству ракет", - сказал генерал, выступая в городе Дизфуль, который в годы ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) был ареной ожесточенных боевых действий.

Хаджизаде сообщил также, что разрабатываемая КСИР новая баллистическая ракета класса "земля - земля" получит название "Дизфуль".


Опубликовано:25 Май, 2017  15:35, ]]>Печать]]>
 
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