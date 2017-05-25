Сотни мусульман Манчестера провели акцию против терроризма

Многоконфессиональное богослужение и многочасовой митинг мусульман против терроризма прошли накануне вечером в Манчестере в память о погибших в теракте.





Как передает islam.az со ссылкой на Islam-today, акцию организовал фонд «Рамазан» («The Ramadhan Foundation»), объединяющий разные мусульманские общины Великобритании. Богослужение состоялось возле исторического здания ратуши Манчестера. В нем приняли участие сотни человек.

Причем к мусульманам вскоре присоединились и приверженцы других конфессий. Участники митинга выразили сострадание, солидарность и единство с жителями Манчестера. После акции на площади остался ковер из живых цветов и зажженных свечей.

Ранее с осуждением террористической атаки выступили крупнейшие международные исламские организации.