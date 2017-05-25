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Новости » Ислам в вопросах

Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»?

Читатель спрашивает: Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»?

«Саттар аль-уйуб» означает скрывающий недостатки. Всевышний Аллах никогда не станет афишировать тайны, которые Его раб доверил Ему, не станет раскрывать грехи, если человек покается. Недостатки искренне покаевшегося человека Аллах сокроет как в этом, так и в ином мире.

Верующий должен брать пример с этого имени Аллаха, не должен разглашать грехи других собратьев по вере. Разглашение изъянов другого человека считается в Исламе одним из самых порицаемых деяний. В хадисах говорится, что Аллах раскроет прегрешения и опозорит того человека, который поступит подобным образом с другими.


Опубликовано:26 Май, 2017  11:44, ]]>Печать]]>
 
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