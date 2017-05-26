Алеппо впервые с начала войны принял туристов

В одном из древнейших городов мира, сирийском Алеппо, впервые с момента начала в стране боевых действий, состоялась экскурсия для туристов.

Древние достопримечательности — мечеть Омейядов, Цитадель, амфитеатр и т.д. осмотрели более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков арабской республики.

Как отметил журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях, по маршруту следования туристических групп в старой части Алеппо уже открыты пункты питания, а также сувенирные лавки.

Стоит отметить, что боевики «Исламского государства» нанесли древним памятникам значительный ущерб.

К примеру, в мечети Омейядов, построенной в VIII веке нашей эры, боевики, отступая, взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет. Артефакты Цитадели Алеппо, упоминания о которой отмечены еще в Х веке нашей эры, уцелели только благодаря тому, что ее современный гарнизон устоял перед многочисленными атаками экстремистов. Напомним, до войны Алеппо ежегодно посещали более семи миллионов туристов.