Первый день Рамазана ознаменуется редким астрономическим явлением

Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики Египта пришел к выводу, что в этом году в первый день священного месяца Рамазан произойдет редкий небесный феномен.

Как передает islam.az со ссылкой на Islamnews, по мнению египетских ученых, в субботу в 12:18 по мекканскому времени (примерно во время наступления полуденной молитвы) солнце поднимется перпендикулярно над исламской святыней Каабой.

Таким образом, тень от Каабы в этот момент исчезнет, при этом мусульмане в любом уголке мира смогут узнать направление совершения намаза (киблу), просто посмотрев на солнце, сообщает IslamNews.

Такое явление произойдет дважды в этом году – 27 мая, т.е. в первый день поста Рамазана, и 15 июля.