Уважаемые мусульмане!

Как мы уже сообщали, 27-го мая начинается Благословенный месяц Рамазан. А это означает, что нынешняя ночь – ночь намерения.

Напомним, что планирующие соблюдать пост месяца Рамазан, этой ночью, начиная с вечернего азана вплоть до утреннего азана, могут приобрести намерение поста месяца Рамазан. Для этого достаточно произнести «соблюдаю пост месяца Рамазан ваджиб гурбатан иляллах». Это более целесообразно и более легкий вариант. Однако, в то же время, можно приобретать намерение для каждого отдельного дня месяца Рамазан.

Также те, на ком лежит обязательство по совершению обязательного большого омовения, должны сделать это до утреннего азана. В противном случае пост не будет действительным.