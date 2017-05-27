Талибы напали на военную базу в Афганистане

По меньшей мере 15 афганских военнослужащих погибли в результате нападения талибов на военную базу в Шах Вали Кот в провинции Кандагар.

Еще пять человек получили ранения, сообщили в Министерстве обороны Афганистана.

Нападение произошло через десять дней после атаки талибов на еще одну военную базу в этом районе.

В конце апреля боевики движения "Талибан" убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.

После этого нападения министр обороны Афганистана и начальник Генштаба ушли в отставку.

В начале марта более 30 человек погибли и свыше были 50 ранены в результате нападения боевиков на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Боевики тогда переоделись врачами.