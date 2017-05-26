Новости о начале месяца Рамазан

Продолжает поступать информация о начале Благословенного месяца Рамазан.

Как сообщает İslam.az, подавляющее большинство мусульман начали соблюдать пост месяца Рамазан с сегодняшнего дня, то есть с 27-го мая. Мнение о том, что первый день Священного месяца приходится именно на 27-ое мая, высказали большинство ученых, в том числе аятолла Хаменеи, Макарим Ширази, Сафи Гольпайгани, Занджани, Наджафи и другие.

Отметим, что, Индонезия, страны Залива, в том числе Саудовская Аравия, Катар и другие объявили 27-го мая первым днем месяца Рамазан. Это же мнение высказал и глава Министерства по делам религии Турции Мехмет Гормез.

Напомним, что из авторитетных ученых аятолла Систани объявил 27-ое мая 30-ым днем месяца Шабан.