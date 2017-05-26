ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Начинается Благословенный месяц Рамазан Начинается Благословенный месяц Рамазан
Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК
Есть ли сглаз на самом деле? Есть ли сглаз на самом деле?
Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве Меланья Трамп оттолкнула руку мужа на красной дорожке в Тель-Авиве
Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все! Трамп в Саудовской Аравии: танцуют все!

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Новости о начале месяца Рамазан

Продолжает поступать информация о начале Благословенного месяца Рамазан.

Как сообщает İslam.az, подавляющее большинство мусульман начали соблюдать пост месяца Рамазан с сегодняшнего дня, то есть с 27-го мая. Мнение о том, что первый день Священного месяца приходится именно на 27-ое мая, высказали большинство ученых, в том числе аятолла Хаменеи, Макарим Ширази, Сафи Гольпайгани, Занджани, Наджафи и другие.

Отметим, что, Индонезия, страны Залива, в том числе Саудовская Аравия, Катар и другие объявили 27-го мая первым днем месяца Рамазан. Это же мнение высказал и глава Министерства по делам религии Турции Мехмет Гормез.

Напомним, что из авторитетных ученых аятолла Систани объявил 27-ое мая 30-ым днем месяца Шабан.


Опубликовано:27 Май, 2017  01:14, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
26 Май, 2017
Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан
26 Май, 2017
Талибы напали на военную базу в Афганистане
26 Май, 2017
В Египте при нападении боевиков на автобус погибли 23 христианина
26 Май, 2017
В столкновениях на востоке Турции уничтожены 29 террористов РПК
26 Май, 2017
В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
27 Май, 2017

Новости о начале месяца Рамазан
26 Май, 2017

Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан
26 Май, 2017

Талибы напали на военную базу в Афганистане 15 погибших
26 Май, 2017

В Египте при нападении боевиков на автобус погибли 23 христианина
26 Май, 2017

Нынешняя ночь – ночь намерения
26 Май, 2017

В столкновениях на востоке Турции уничтожены 29 террористов РПК
26 Май, 2017

В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек
26 Май, 2017

Первый день Рамазана ознаменуется редким астрономическим явлением
26 Май, 2017

Алеппо впервые с начала войны принял туристов
26 Май, 2017

Пентагон: «При ударе коалиции в Мосуле погибли 100 человек»
26 Май, 2017

Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»? Ислам в вопросах
26 Май, 2017
Полиция задержала десятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере
26 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз
25 Май, 2017

В Средиземном море утонули 35 мигрантов
25 Май, 2017

Сотни мусульман Манчестера провели акцию против терроризма
25 Май, 2017

В результате взрыва у здания разведки в Афганистане погибли шесть человек
25 Май, 2017
В Иране построили третий подземный завод для производства ракет
25 Май, 2017

В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте
25 Май, 2017

В ОАЭ будет сокращен рабочий день в Рамазан
25 Май, 2017
Вашингтон выделил дополнительные средства на оборону Израиля
25 Май, 2017
Отец смертника из Манчестера задержан в Триполи
25 Май, 2017

Что такое «зарих»? Ислам в вопросах
25 Май, 2017
Трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов
25 Май, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 124 раза
24 Май, 2017

Начинается Благословенный месяц Рамазан
24 Май, 2017
Опубликовано фото исполнителя теракта в Манчестере
24 Май, 2017

Самый длительный пост в Рамазан придется на скандинавские страны
24 Май, 2017
Сирийские власти сообщили о ликвидации военного министра ИГ
24 Май, 2017
Имамы и ахунды, которые примут участие в мероприятиях до ифтара, будут уволены
24 Май, 2017

Председатель Госкомитета: «Есть силы, которых не устраивает в Азербайджане модель отношений государство-религия»
24 Май, 2017

Председатель УМК: «Пусть верующие не делают самовольных заявлений»
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com