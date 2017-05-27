ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Начинается Благословенный месяц Рамазан Начинается Благословенный месяц Рамазан
Нынешняя ночь – ночь намерения Нынешняя ночь – ночь намерения
Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК Месяц Рамазан начнется 27 мая - ФЕТВА УМК
Новости о начале месяца Рамазан Новости о начале месяца Рамазан
Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по стране

Армянские ВС 125 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (7 снарядов) в течение суток 125 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает islam.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селе Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанских сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:27 Май, 2017  10:24, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Май, 2017
Мадат Гулиев: «Информацию о шпионской сети Министерству обороны предоставили мы»
26 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз
25 Май, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 124 раза
24 Май, 2017
Имамы и ахунды, которые примут участие в мероприятиях до ифтара, будут уволены
24 Май, 2017
Председатель Госкомитета: «Есть силы, которых не устраивает в Азербайджане модель отношений государство-религия»

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
27 Май, 2017
Взрыв в Афганистане в первый день Рамазана унес жизни 18 человек
27 Май, 2017

Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан
27 Май, 2017
Египет совершил шесть авиаударов по террористам в Ливии
27 Май, 2017

Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамазаном мероприятий
27 Май, 2017

Мадат Гулиев: «Информацию о шпионской сети Министерству обороны предоставили мы»
27 Май, 2017
Армянские ВС 125 раз нарушили режим прекращения огня
27 Май, 2017

Новости о начале месяца Рамазан
26 Май, 2017

Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан
26 Май, 2017

Талибы напали на военную базу в Афганистане 15 погибших
26 Май, 2017

В Египте при нападении боевиков на автобус погибли 23 христианина
26 Май, 2017

Нынешняя ночь – ночь намерения
26 Май, 2017

В столкновениях на востоке Турции уничтожены 29 террористов РПК
26 Май, 2017

В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек
26 Май, 2017

Первый день Рамазана ознаменуется редким астрономическим явлением
26 Май, 2017

Алеппо впервые с начала войны принял туристов
26 Май, 2017

Пентагон: «При ударе коалиции в Мосуле погибли 100 человек»
26 Май, 2017

Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»? Ислам в вопросах
26 Май, 2017
Полиция задержала десятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере
26 Май, 2017
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз
25 Май, 2017

В Средиземном море утонули 35 мигрантов
25 Май, 2017

Сотни мусульман Манчестера провели акцию против терроризма
25 Май, 2017

В результате взрыва у здания разведки в Афганистане погибли шесть человек
25 Май, 2017
В Иране построили третий подземный завод для производства ракет
25 Май, 2017

В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте
25 Май, 2017

В ОАЭ будет сокращен рабочий день в Рамазан
25 Май, 2017
Вашингтон выделил дополнительные средства на оборону Израиля
25 Май, 2017
Отец смертника из Манчестера задержан в Триполи
25 Май, 2017

Что такое «зарих»? Ислам в вопросах
25 Май, 2017
Трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов
25 Май, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 124 раза
24 Май, 2017

Начинается Благословенный месяц Рамазан
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com