Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан

Существует много желательных (мустахаб) деяний месяца Рамазан, некоторые из которых мы предлагаем вниманию наших читателей.

Как известно (об этом мы упоминали в других ранее опубликованных статьях) для каждого дня месяца Рамазан имеются свои отдельные молитвы. Но наряду с этим, чтение предлагаемой вашему вниманию молитвы является большим савабом:

«Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Йа алиййу, йа азим. Йа гафуру, йа рахим. Антараббуль-азим. Аллязи ляйся камислихи шай. Ва хувас–самиуль басир. Ва хаза шахрун аззамтаху ва каррамтаху ва шаррафтаху ва фаззальтаху алашшухур. Ва хуваш–шахруллязи фярязтя сийамяху аляйй. Ва хува шяхру Рямязан. Аллязи-анзялтя фихиль-Гуран. Хидаль-линнаси ва бяййинатин миналь-худа валь-фурган. Ва джаальтаха фихи лайлятяль–гадр. Ва джаальтаха хайран мин альфи шахр. Файазяль-мянни ва ла йуммяну аляйк. Мунна аляййя бифякаки рягабяти минян-нар. Фимян тамунну аляйх. Ва адхильнил-джаннах. Биряхмятикя йа архямяр-рахимин».

(“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya əliyyu, ya əzim. Ya ğəfuru, ya rəhim. Əntərrəbbul-əzim. Əlləzi ləysə kəmislihi şəy. Və huvəs-səmiul bəsir. Və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələşşuhur. Və huvəş-şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy. Və huvə şəhru Rəməzan. Əlləzi ənzəltə fihil-Quran. Hudəl-linnasi və bəyyinatin minəl-huda vəl-furqan. Və cəəltəha fihi ləylətəl-qədr. Və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr. Fəyazəl-mənni və la yumənnu ələyk. Munnə ələyyə bifəkaki rəqəbəti minən-nar. Fimən təmunnu ələyh. Və ədxilnil-cənnəh. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin”).

Перевод: «Именем Аллах всепрощающего! О Великий, о Могущественный, о, Прощающий, о Милостивый! Ты велик, о Всевышний. Тебе нет равных. Ты все слышишь и видишь. Ты сделал месяц Рамазан великим и чудотворным и превосходящими по почету другие месяцы. Этот такой месяц, в котором ты сделал обязательным для меня держать орудж. Этот тот самый месяц Рамазан, в который ты ниспослал нам ясные доказательства того, чтобы мы пошли по пути истины, явил Коран для людей. Ты разместил ночь Гадр в месяце Рамазан, сделав его полезнее тысячи месяцев. О одалживающий! Ты одалживаешь, а не тебе одалживают. Сделай мне одолжение, включи меня в число тех людей, которым ты сделал одолжение, освободив от мук. Введи меня в рай, о Милостивый из Милостивых!».

На адрес нашей электронной почты поступают письма, в которых наши уважаемые читатели задают вопросы относительно намазов мустахаб в месяц Рамазан. Мы отвечаем на ваш вопрос и ниже размещаем ежедневные намазы мустахаб месяца Рамазан.

1-й день:4 руката = 1 Хамд, 15 Ихлас (в каждом рукате)

2-й день: 4 руката = 1 Хамд, 20 Гадр (в каждом рукате)

3-й день: 10 рукатов = 1 Хамд, 50 Ихлас (в каждом рукате)

4-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 20 Гадр (в каждом рукате)

5-й день: 2 руката = 1 Хамд, 50 Ихлас (в каждом рукате)

6-й день: 4 руката = 1 Хамд, 1 Мульк (в каждом рукате)

7-й день: 4 руката = 1 Хамд, 13 Гадр (в каждом рукате)

8-й день: 2 руката = 1 Хамд, 10 Ихлас (в каждом рукате) и 1000 раз «Субханаллах» после намаза.

9-й день: 6 рукатов (после намазов Шам и Хифтан) = 1 Хамд, 7 Аятуль-курси (в каждом рукате) и 50 раз произнести салават после намаза.

10-й день: 20 рукатов = 1 Хамд, 30 Ихлас (в каждом рукате)

11-й день: 2 руката = 1 Хамд, 20 Ковсар (в каждом рукате)

12-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 30 Гадр (в каждом рукате)

13- день: 4 руката = 1 Хамд, 25 Ихлас (в каждом рукате)

14-й день: 6 рукатов = 1 Хамд, 30 Залзал (в каждом рукате)

15-й день: 4 руката = 1 Хамд, 100 Ихлас (в первом рукате), 1 Хамд, 50 Ихлас (во втором рукате)

16-й день: 12 рукатов = 1 Хамд, 12 Такасур (в каждом рукате)

17-й день: 2 руката = 1 Хамд, 1 Ихлас (в первом рукате), 1 Хамд, 100 Ихлас (во втором рукате)

18-й день: 4 руката = 1 Хамд, 25 Ковсар (в каждом рукате)

19-й день: 50 рукатов = 1 Хамд, 1 Залзала (в каждом рукате)

20-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 1 сура по желанию (в каждом рукате)

21-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 1 сура по желанию (в каждом рукате)

22-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 1 сура по желанию (в каждом рукате)

23-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 1 сура по желанию (в каждом рукате)

24-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 1 сура по желанию (в каждом рукате)

25-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 10 Ихлас (в каждом рукате)

26-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 100 Ихлас (в каждом рукате)

27-й день: 4 руката = 1 Хамд, 1 Мульк (можно прочитать и 28 раз Ихлас, в каждом рукате)

28-й день: 6 рукатов = 1 Хамд, 100 Аятуль-курси, 100 Ихлас, 100 Ковсар (в каждом рукате) и 100 раз произнести салават после намаза.

29-й день: 2 руката = 1 Хамд, 20 Ихлас (в каждом рукате)

30-й день: 8 рукатов = 1 Хамд, 20 Ихлас (в каждом рукате), 100 раз произнести салават после намаза.