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Взрыв в Афганистане в первый день Рамазана унес жизни 18 человек

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день месяца Рамазан, погибли 18 человек, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка", — заявил представитель МВД Наджиба Даниша.

Отметим, что священный для мусульман месяц Рамазан начался в субботу. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.


Опубликовано:27 Май, 2017  13:44, ]]>Печать]]>
 
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