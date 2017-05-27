Сегодня в Азербайджане отмечается День Республики.

C момента создания впервые 28 мая 1918 года на мусульманском Востоке Азербайджанской Демократической Республики прошло 99 лет.

16 мая этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летним юбилеем "Азербайджанской Демократической Республики". Согласно распоряжению, планируется широко отметить в республике на государственном уровне 100-летний юбилей образования Азербайджанской Демократической Республики. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики. Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание, в связи со 100 летним юбилеем создания Парламента Азербайджанской Демократической Республики.

Напомним, что с 1990 года День Республики отмечается как государственный праздник.

В 1917 году в России в результате произошедшей Февральской революции была свергнута Царская Империя. В стране началось национальное движение народов, угнетенных царизмом. 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) - первое на мусульманском Востоке светское демократическое государство. Эта республика в памяти истории азербайджанцев оставила след в качестве первого опыта Азербайджанской государственности.

Азербайджанская Демократическая Республика, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства.

Первым главой временного правительства Азербайджана был Фатали Хан Хойский. После 10-дневной работы в Тбилиси Национальный Совет был переведен в Гянджу. Только в сентябре 1918 года после очистки Баку под руководством Турецкой армии от дашнакско-русских сил национальное правительство переехало из Гянджи в Баку.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов. Были признаны избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, было Османское государство (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению М.А.Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовал всего 23 месяца. К сожалению, независимая Азербайджанская Республика была свергнута большевиками. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.