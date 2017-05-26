Читатель спрашивает: Какие суры называются «мусаббихат»?

Суры, которые начинаются восхвалением Аллаха (подтверждением, что Аллах далек от всякого изъяна), называются мусаббихат. Такое название впервые было использовано Пророком Мухаммадом (с).

Что же касается количества и названия сур, то мнения ученых по этому поводу различно. Некоторые ученые считают, что таких сур 7: «Исра», «Хадид», «Хашр», «Сафф», «Джума», «Тагабун» и «Ала». Некоторые же, исключая из приведенного списка суру «Ала», утверждают, что таких сур всего 6. Другая группа ученых, исключая и суру «Исра», сходится во мнении, что сур мусаббихат 5. И еще одна группа ученых полагает, что таких сур 9, прибавляя к вышеприведенному списку суры «Фурган» и «Мульк».