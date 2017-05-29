Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем ИГ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что Россия представляет для безопасности в мире большую угрозу, чем террористическая группировка ИГ, в связи с чем он заявил, что надеется на новые санкции против Москвы после окончания сенатских каникул.

"Думаю, что ИГ может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход) выборов ", — сказал сенатор в интервью австралийской телерадиокорпорации ABC во время визита в Канберру.

По его словам, РФ "только что пыталась повлиять на французские выборы". "Поэтому я считаю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Балтии, – я считаю русских самым серьезным вызовом, который у нас есть", — добавил сенатор, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Маккейна, "со времени президентских выборов в ноябре прошлого года США не сделали ничего, чтобы ответить на предполагаемые попытки со стороны России изменить результаты выборов". "Надеюсь, когда мы вернемся после перерыва, сенат утвердит санкции в отношении России", — добавил он.