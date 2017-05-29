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Новости » Ислам в вопросах

Как совершать зикр (поминание) Аллаха?

Читатель спрашивает: Как совершать зикр (поминание) Аллаха?

Конечно же, поминание Аллаха на словах имеет большой саваб. Однако это нельзя делать без должного внимания и второпях. Нет никакой пользы от зикра без участия души. Если зикр совершается без участия души, это всего лишь бесполезные слова. Имам Али (а) сказал: «Зикр – это не привычные для языка слова и не один из видов мышления. Одна сторона этого (зикра) – Аллах, а вторая – раб Аллаха» (Гурарулшь-Хикам, 2091). То есть, если человек не сможет понять, к Кому он именно обращается, то никогда не сможет достичь истинного зикра. Лишь в этом случае Аллах наделит человека благами Своего зикра.


Опубликовано:30 Май, 2017  12:00, ]]>Печать]]>
 
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