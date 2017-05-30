Десять американских городов требуют начать процедуру импичмента Трампа

В США по меньшей мере десять органов местного самоуправления обратились с официальным запросом к законодателям в Конгрессе, чтобы начать процедуру импичмента американского президента. Об этом пишет в понедельник издание Politico.

"Бруклин, штат Массачусетс, стал десятым органом местного самоуправления, который принял резолюцию, которая призывает к импичменту", - говорится в публикации, передает islam.az.

В этом же штате соответствующее предложение внесли муниципалитеты Кембриджа, Амхерста, Пелхама и Леверетта. Власти города Ньютон сейчас рассматривает такую возможность. Присоединился и штат Калифорния. Здесь эту инициативу поддерживают города Лос-Анджелес, Ричмонд, Аламеда и Беркли.

Кроме того, сообщается, что в Чикаго городской совет разработал проект постановления, который уже поддержал 31 представитель местного самоуправления, они же стали соавторами документа. Инициаторы постановления в этой связи заявили, что отправной точкой стало увольнение Трампом Джеймса Коми с должности директора ФБР, который проводил расследование против его окружения. При этом отмечается, что нынешний президент пытается препятствовать расследованию.

Цель такой активности органов местного самоуправления, которые в принципе не имеют полномочий в вопросе импичмента, заключается в том, чтобы убедить Конгресс сделать первый шаг к отстранению Трампа. Речь идет о том, чтобы начать расследование, необходимое для определения, являются ли оправданными обвинения для импичмента президента.

Если Конгресс придет к выводам о целесообразности этого шага, происходит процедура голосования в Палате представителей, где решение принимается простым большинством. После этого голосование происходит в Сенате, который должен набрать не менее двух третей голосов для утверждения этого решения.