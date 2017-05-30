Пентагон создает новое разведывательное подразделение в Европе

США создают новую службу разведки, которая будет вести свою деятельность на территории Балкан и Восточной Европы. Об этом говорится в контракте на портале госзакупок США, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что новую разведывательную группу разместят в том числе на базе Кемп-Бондстил, расположенной в Косове, передает islam.az.

В задачи подразделения входит анализ разведданных, планирование и проведение разведывательных операций, обеспечение безопасности, а также эксплуатация, техническое обслуживание и поддержание информационных систем.

«Осуществлять вышеуказанную деятельность будет необходимо в целом ряде стран, включая места постоянной дислокации в Центральной Европе (в Германии и Италии), потенциальные места постоянной дислокации в Восточной Европе (например, в Болгарии, Румынии и Польше), а также в местах проведения чрезвычайных операций, включая Балканский регион и другие районы», — говорится в документе.