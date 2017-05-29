Рамазан для постигающих и не постигающих людей

Наконец наступил месяц Рамазан, султан одиннадцати месяцев, который является для мусульман месяцем прощения грехов и избавления от огня, для лицемеров - тяжёлым периодом испытания, для сатаны и подчиняющимся ему людям – временем мучения. Хвала Аллаху, который дал нам ещё один шанс очиститься от грехов совершённых нами с прошлого Рамазана до нынешнего времени.

«Принимается ли пост того, кто не совершает намаз?» или опять одни и те же вопросы

С наступлением Рамазана опять стал актуальным вопрос о посте, который является одним из основных условий Ислама. К сожалению, не обошлось без вымышленных и надуманных искажений. Несмотря на то, что мы живём в XXI веке, в эпоху науки и техники, до сих пор мы так и не смогли избавиться от устаревших представлений, вымышленных суеверий и мелочей, не имеющих под собой религиозную основу. Если бы люди обладали знанием, то мы бы не встречались с нелогичными и не меняющими своё содержание вопросами, такими как: «Принимается ли пост того, кто не совершает намаз?», «Может ли не покрывающая голову женщина соблюдать пост?», «Нарушает ли пост дым или духи?». Если бы люди обладали знанием, то в этом Рамазане мы не встретились бы с подобными вопросами. Несомненно, спрашивать и изучать не стыдно, а наоборот это является приветствуемым качеством человека. Однако мы должны признать, что если с целью изучения чего-то мы хотим задать вопрос, то минимум мы должны уметь правильно построить вопрос. Мы раз и навсегда должны осознать то, что невыполнение по какой-то причине какого-то обряда, не может служить основанием для отказа от исполнения прочих обрядов. Вообще, в Исламе не существует «пакет религиозных обрядов», где говорилось бы, исполняй всё или ничего.

Месяц рамазан и пост

Рамазан-это месяц вознаграждения, во время которого человек живёт благодатной жизнью. Во время месяца Рамазан все верующие вновь вспоминают бесчисленные дары, которые им даровал Господь, и благодарят Всевышнего за это. Самым первым обрядом этого месяца является пост, который предписан всем народам и нациям. Аят Корана предписывающий пост, начинается такими словами: «О вы, кто верует! Предписан пост вам,

Как он предписан был для тех, кто был до вас» (Багара 183). Пост-это духовная пища, которая с медицинской точки зрения очень важна и современные медицинские учённые предоставили неоспоримые факты полезного влияния поста на человеческий организм. Пророк Мухаммед, в одном из своих хадисов освещая данную сторону поста, сказал: «Поститесь, дабы быть здоровыми». Но нельзя забывать то, что мы должны поститься только ради Аллаха, а не ради приобретения какой-либо прибыли или выгоды. Целью поста должно быть поклонение, ибо оно является служением Аллаху. Если пользы поста станут самоцелью, то пост уже не будет считаться поклонением Богу, т.е. мы должны поститься не ради здоровья желудка, не ради похудения и т.д., а ради самого Аллаха.

По причине того, что итак много было сказано о том, как нужно поститься, мы не будем затрагивать данный вопрос, а коснемся более важных вопросов, о которых было мало упомянуто. Во-первых, мы должны отметить, что пост не закачивается воздержанием от принятия пищи и половых актов. В одном из хадисов по поводу этого пророк сказал: «Есть такие постящиеся люди, которым от поста, кроме голода ничего не остаётся. И есть такие люди, которые совершают ночной намаз, но им от намаза, кроме бессонницы ничего не остаётся». Интересно, что хотел этим хадисом сказать наш пророк и что нужно сделать, чтобы не быть из числа людей, указанных в хадисе? Исламские учёные единодушно согласны в том, что постящийся человек должен внимательно следить как за своей пищей, так и за своей речью. Например, злословие или ложь, которое является одним из больших прегрешений, не нарушает пост, но стирает все благодеяния поста, и постящемуся человеку, кроме голода ничего не остаётся. Кроме этого постящийся человек не должен совершать ничего запретного, не должен идти в запрещённые места, не должен смотреть на запрещённые вещи и не должен слушать запрещённые разговоры. Сердце и уста постящегося человека должны постоянно превозносить Аллаха, дабы наслаждаясь месяцем Рамазан, он мог обрести его благодать. Именно такой пост очистит человека от всех прегрешений, и он станет безгрешным, как новорождённый ребёнок. Если мы прибавим к этому вознаграждение, которое будет даровано в загробной жизни, тогда мы поймём, насколько счастливым месяцем является Рамазан для мусульман. Так, в одном из хадисов сказано: «Для постящегося человека существуют две отрады. Один раз он радуется во время ифтара, а второй раз он радуется во время соединения с Богом, когда с помощью поста он достиг высокой ступени» (Бухари). В другом священном хадисе Всевышний Аллах сообщает: «Все деяния и поступки сына человеческого принадлежат ему самому. Но пост не таков. Он принадлежит мне, и я обильно вознагражу за него».

Прочие деяния, на которые нужно обращать внимание в этом месяце

В назиданиях пророка, кроме поста и намаза Теравих, отмечаются и другие деяния, которые мы должны исполнять в этом месяце. Среди этих поступков можно отметить многочисленное произношение имени Аллаха, молитву покаяния, совершение благочестивых поступков ради обретения Рая, избегание сомнительных и запрещённых поступков ради избавления от Ада, а также по мере возможности нужно совершать множество хороших поступков. Кроме этого в этом благословенном месяце нужно часто читать Коран, тщательно совершать ночной намаз и Теравих намаз, с помощью частого восхваления Аллаха нужно очищать душу, а с помощью заката и милостыни обретать душевное спокойствие. Коран был ниспослан нам в месяце Рамазан и поэтому во время этого прекрасного месяца мы должны воспитываться Кораном, а также во всей нашей жизни должен отражаться дух Корана, ибо между Кораном, Рамазаном и Постом существует тесная взаимосвязь. По этому поводу пророк сказал: «Коран и пост во время Судного дня будут заступаться за раба божьего».

Уважаемые мусульмане! Давайте на этот раз осознанно проживём месяц Рамазан. Хотя бы один месяц отречёмся от мирских соблазнов, и будем стараться ради загробной жизни. Не говорите: «В этом году не получилось, сделаю в будущем году». Потому что, этот Рамазан может быть последним Рамазаном в вашей жизни. Давайте ценить время. В известном хадисе говорится: «Если бы люди как следует, знали истинное значение Рамазана, тогда они пожелали бы, чтобы Рамазан длился целый год».