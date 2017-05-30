Жители Чечни отправились в Хадж на велосипедах

В этом году двое жителей Чечни намерены добраться до Саудовской Аравии для совершения хаджа на велосипедах. Как сообщили в республиканском муфтияте, они уже выехали из Грозного и планируют прибыть в Мекку к концу августа.

«Двое жителей республики из числа паломников решили совершить хадж на велосипедах. Все необходимые документы у них имеются. Ориентировочно, они будут в Саудовской Аравии к концу августа, ко времени начала хаджа в Мекку», - приводит слова представителя ДУМ Чечни издание «Кавказский узел».

Напомним, в этом году квота на хадж для Чечни составляет 2600 мест. Прием документов был начат 1 апреля.

Заявки уже поступили от тысячи верующих. Стоимость путевки для одного паломника составляет порядка 3100 долларов, в нее входит проезд в обе стороны и проживание.