СМИ: Филиппины превращаются в оплот ИГИЛ в Азии

Филиппины могут стать оплотом «Исламского государства» в Юго-Восточной Азии. Сейчас страна, по мнению целого ряда экспертов, притягивает джихадистов со всего мира не меньше, чем Ирак и Сирия. А на юге страны уже неделю продолжаются жестокие бои между правительственными войсками и группировками, присягнувшими на верность ИГИЛ.

Накануне армия Филиппин объявила, что ей удалось вернуть контроль над большей частью атакованного боевиками города Марави, расположенного на втором по величине острове страны – Минданао, на котором ранее президент Родриго Дутерте ввел военное положение. В результате атаки боевиков на город погибли более сотни человек, в том числе как минимум 61 боевик, 17 солдат, 4 полицейских и 19 гражданских.

«Основная социальная база для радикального исламизма, в том числе международного, - это, конечно, Индонезия и Малайзия. Это - крупные страны с исламским населением, где ведущие политические силы активно заигрывают с политическим исламом. Именно граждане этих стран составляют костяк малайеязычного батальона «Катибах Нусантара», который действует в составе сил ИГИЛ в Сирии. В Индонезии число группировок, присягнувших ИГИЛ, достигает двух десятков», - приводит слова эксперта Центра стратегических разработок Антона Цветова газета «Коммерсант».