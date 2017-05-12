Мобильная версия Azərbaycanca
Пророк Мухаммад (с): "В первую ночь месяца Рамазан врата небес раскрываются, и они будут раскрыты вплоть до последней ночи"
("Бихаруль-анвар", т.96, стр.34, хадис 8)
В 2019 году Баку будет туристической столицей исламского мира
Пророк Мухаммад (с) о ночах месяца Рамазан
СМИ: Филиппины превращаются в оплот ИГИЛ в Азии
Жители Чечни отправились в Хадж на велосипедах
Рамазан для постигающих и не постигающих людей
Как совершать зикр (поминание) Аллаха? Ислам в вопросах
Обвиняемому в участии в боях в составе ИГ азербайджанцу увеличен срок наказания
Около 200 тысяч человек остаются в осажденных ИГ районах Мосула
Проповедь пророка Мухаммеда (с) о месяце Рамазан
Двадцать мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе международной коалиции
Теракты в Багдаде: 5 человек погибли
На севере Ирака уничтожены 13 террористов PKK
Какие суры называются «мусаббихат»? Ислам в вопросах
На востоке Турции уничтожены 10 террористов PKK
В Азербайджане отмечается День Республики
Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан
Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамазаном мероприятий
Мадат Гулиев: «Информацию о шпионской сети Министерству обороны предоставили мы»
Новости о начале месяца Рамазан
Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан