Вооруженные силы Армении выпустили 65 снарядов по позициям азербайджанской армии

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 82- (50 снарядов) и 120-мм (15 снарядов) минометы в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Паравакар Иджеванского района и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.