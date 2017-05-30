Читатель спрашивает: Что такое барзах?

На арабском языке «барзах» означает преграду, отделяющую два предмета друг от друга. В географии барзахом называют часть суши, отделющую два морских бассейна. В религиозном понимании барзах – это один из этапов жизни после смерти. В Коране сказано об этом: «Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены» (Муминун, 100).

Согласно Исламу, после кончины человек в могиле подвергается спросу ангелов. Затем тело загнивает, смешавшись с землей, а душа остается в ожидании Судного дня.

Бытность души после смерти до Судного дня называется жизнью барзах. Потому что это мир, который существует между этим и иным миром. Если человек был праведником, то за этот промежуток времени награждается благами, схожими с райскими. Если же он достоин мук Ада, то и в мире барзах его ждут ужасы и разочарования.