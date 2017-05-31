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Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу жилые объекты в различных направлениях фронта

Начиная с ночи 30-го мая до утра 31-го мая подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в том числе 82- и 120-мм минометы подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил, а также ряд населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов фронта.

Об этом Report в пресс-службе министерства обороны.

Потерь среди личного состава Вооруженных сил и гражданского населения нет.

В результате адекватных ответных действий передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана противник был подавлен.

Министерство обороны предупреждает, что в случае если подобная провокация подразделений вооруженных сил Армении еще раз повторится, то Вооруженные силы Азербайджана, применяя артиллерийские системы, способные поразить цели на более дальних расстояниях, будут обстреливать населенные пункты в глубине обороны противника.


Опубликовано:31 Май, 2017  12:04, ]]>Печать]]>
 
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