В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"

Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).

Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.

В ответ на это Кесслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто их "залайкал", объяснив это тем, что "лайк" продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей.

Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.