Читатель спрашивает: Чему посвящена проповедь «Шигшигиййа» имама Али (а) и что означает это название?

Это третья проповедь в «Нахджуль-балаге». Причина такого названия раскрывается в конце проповеди. Во время речи имама один иракский крестьянин поднялся и протянул ему записку. Его Светлость начал читать записку. После этого Ибн Аббас сказал: «О, повелитель правоверных! Как бы я хотел, чтобы ты продолжил речь с прерванного места». Имам ответил: «Жаль! О, Ибн Аббас, это было прозвучавшее, а затем вернувшееся на свое место шигшига верблюда». Абдуллах ибн Аббас сказал: «Клянусь Аллахом, я не огрчался прерыванию какой-то речи так, как прерыванию речи Его Светлости».

Шигшига – это пена, вытекающая изо рта верблюда в моменты волнения. Существуют и и ные объяснения. В переносном смысле на арабском языке это означает слово, сказанное человеком в минуты тревоги. После успокоения, невозможно продолжить речь, так как нет уже прежнего состояния.

В проповеди Шигшигиййа имам Али (а) в краткой форме проанализировал события, произошедшие после кончины Пророка Мухаммада (с).