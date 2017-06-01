ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Нынешняя ночь – ночь намерения Нынешняя ночь – ночь намерения
Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан
Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан
Новости о начале месяца Рамазан Новости о начале месяца Рамазан
Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»? Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле

Власти ОАЭ после теракта в столице Афганистана, где погибли несколько десятков человек, закрыли свое посольство и перевезли сотрудников в Дубай, сообщает islam.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

МИД ОАЭ в день теракта 31 мая сообщил, что здание посольства страны оказалось поврежденным в результате взрыва, при этом дипломаты и другие сотрудники не пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле накануне утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Число погибших при взрыве, по данным СМИ, достигло 90 человек, ранения получили 380 человек. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв.


Опубликовано:1 Июнь, 2017  12:28, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
1 Июнь, 2017
В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город
1 Июнь, 2017
В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
1 Июнь, 2017
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
1 Июнь, 2017
Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии
1 Июнь, 2017
В Сирии ликвидирован основатель "новостного агентства" ИГ

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Июнь, 2017
В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город
1 Июнь, 2017
В Ясамальском районе Баку будет построена мечеть Гаджи Джавад
1 Июнь, 2017

В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
1 Июнь, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожено два военных объекта Вооруженных сил Армении ВИДЕО
1 Июнь, 2017
Как постились в начальные периоды ислама?
1 Июнь, 2017
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
1 Июнь, 2017

Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии Видео
1 Июнь, 2017
ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле
1 Июнь, 2017

Чему посвящена проповедь «Шигшигиййа» имама Али (а) и что означает это название? Ислам в вопросах
1 Июнь, 2017
В Сирии ликвидирован основатель "новостного агентства" ИГ
1 Июнь, 2017
Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов
31 Май, 2017

В Турции в боях с террористами 3 военнослужащих стали шехидами
31 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожена долговременная огневая точка ВС Армении, противник понес потери (Видео)
31 Май, 2017

С начала 2017 года в Средиземном море погибли 1720 мигрантов
31 Май, 2017
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
31 Май, 2017
Азербайджанские школьники направили письма и подарки своим сирийским сверстникам
31 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу жилые объекты в различных направлениях фронта
31 Май, 2017

Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГ из акватории Средиземного моря
31 Май, 2017

Что такое барзах? Ислам в вопросах
31 Май, 2017
Вооруженные силы Армении выпустили 65 снарядов по позициям азербайджанской армии
31 Май, 2017

В результате взрыва в центре Кабула погибли 80 человек
30 Май, 2017

В 2019 году Баку будет туристической столицей исламского мира
30 Май, 2017

Пророк Мухаммад (с) о ночах месяца Рамазан
30 Май, 2017

СМИ: Филиппины превращаются в оплот ИГИЛ в Азии
30 Май, 2017

Жители Чечни отправились в Хадж на велосипедах
30 Май, 2017

Рамазан для постигающих и не постигающих людей
30 Май, 2017
Пентагон создает новое разведывательное подразделение в Европе
30 Май, 2017
Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "больше подарков"
30 Май, 2017
Десять американских городов требуют начать процедуру импичмента Трампа
30 Май, 2017
В Багдаде произошел взрыв, есть погибшие и раненые
30 Май, 2017

Как совершать зикр (поминание) Аллаха? Ислам в вопросах
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com