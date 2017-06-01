Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы

До конца лета в Нидерландах планируют закрыть пять тюрем в связи с нехваткой заключенных. Как сообщает islam.az со ссылкой на "Independent", в королевстве зафиксирована довольно продолжительная динамика снижения преступности, поэтому нет смысла в содержании пустующих исправительных учреждений.

При этом в связи с закрытием пяти тюрем без работы останутся примерно две с половиной тысячи человек. Примерно 700 этих работников получат рабочие места в других сферах правоохранительной системы.

К подобным мерам в Нидерландах прибегают не впервые. В 2013 году в королевстве по этим же причинам были закрыты 19 тюрем.