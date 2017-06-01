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Как постились в начальные периоды ислама?

Все идейные принципы и практические указания Ислама ниспосланы Всевышним Аллахом пророку Мухаммеду (с) в виде откровения в течение 23 лет пророческого периода. Пророк поэтапно доводил до сведения мусульман ниспосланные ему повеления и запреты Бога. При этом он щепетильно относился к откровениям, и не добавлял от себя ни единого слова и не сокращал откровения. Всевышний Аллах нижеследующими стихами Корана подтверждает преданность и верность пророка Мухаммеда (с) к откровениям: « Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его» (аль-Хакка, 44-47).

Однако при рассмотрении последовательности ниспослания Корана, мы становимся свидетелями изменения некоторых исламских положений по прошествии времени, т.е. некоторые стихи Корана утверждают определенные законы, однако ниспосланные после этого стихи извещают, что данное указание или ликвидировано, или подверглось определённым изменениям. Первый тип стихов Корана называется «мансух» (ликвидированные), а второй тип стихов называется «насих» (ликвидирующие).

При этом необходимо обратить внимание на некоторые важные аспекты данной темы:

1. Ликвидация является непосредственным полномочием Аллаха, и только Всевышний Аллах имеет право ликвидировать или изменить какой-либо исламский закон. И даже пророк не имеет право внести какое-либо изменение в положение без соизволения Аллаха.

2. Изменения и правки не могут быть внесены в основные принципы Ислама, и только второстепенные шариатские указания и положения могут быть ликвидированы. Идейные принципы, составляющие основу Исламской религии (единобожие, пророчество, воскрешение и т.д.), а также обязательные религиозные ритуалы (намаз, пост, хадж, закат и т.п.) не могут быть объектами изменений, т.к. их изменение приведёт к изменению духа Ислама, к искажению и к полной трансформации этой религии.

3. Изменения в положениях ислама произошли только и только при жизни пророка Мухаммеда (с). Во время 23 летнего пророчества он лично, на собственном опыте довёл до сведения мусульман все указания Аллаха, а также своевременно известил обо всех поправках и изменениях произошедших в положениях. В связи с тем, что прервалась непосредственная связь с Аллахом (посредством откровения) после смерти пророка Мухаммеда (с), не может быть и речи о том, чтобы внести какие-либо изменения в религиозные положения. Все указания пророка по поводу религиозных вопросов отмечены в источниках в форме хадисов и сунны. Все вопросы, обсуждаемые после его кончины, не выходят за рамки осмысления и интерпретации данных хадисов и сунны. Основная причина различий между фетвами шариатских учёных связана именно с противоречивыми аспектами, встречающимися в сказаниях и с различным пониманием сунны и преданий по тем или иным вопросам. Так, какой-либо шариатский ученый, считая более достоверным определённую группу хадисов по каким-либо шариатским вопросам, изъявляет, что необходимо поступать по этим хадисам, а другой шариатский ученый, считая более достоверным другую группу хадисов, защищающих противоположную точку зрения, утверждает, что надо поступать по ним. После кончины пророка Мухаммеда (с) ни имам, ни факих, ни муджтахит не имеют право от себя вносить какие-либо изменения в шариат. У них нет подобных полномочий. Это доказывает хадис, передаваемый в мусульманских источниках: «Дозволение Мухаммеда (с) остаётся дозволенным до конца света, а запрещённое им остаётся запрещённым до конца света».

4. Все изменения, осуществлённые в шариатских положениях, являются благом для людей и облегчают исполнение данных положений. Все ликвидирующие стихи ослабили влияние строгих и относительно трудных положений, которые были предписаны в прежних стихах, и облачили их в более умеренную и мягкую форму. А это является очередным доказательством милосердия Аллаха по отношению к людям. Аллах никогда не обременит людей тем, что им не под силу, и Он не хочет, чтобы люди подвергались трудностям и страданиям. По этому поводу в Священном Коране сказано так: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (Баккара, 286).

После этого короткого предисловия нам бы хотелось вам дать информацию об изменении, которое было совершено по поводу поста в начальные периоды Ислама. В 187 стихе суры «Багара» Священного Корана говорится: «Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость с женами по ночам во время поста в рамадане), и поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, – быть может, они устрашатся».

По исламским источникам становится ясно, что со 2 года хиджры по 5 год хиджры, когда был предписан пост, мусульманам запрещалось вступать в интимные отношения со своими женами, как днём, так и ночью. Кроме того, мусульманам разрешалось приступать к ифтару в конце дня, перед сном. Каждый, кто по какой-либо причине не мог открыть ифтар, лишался возможности принять пищу и на следующий день вынужден был продолжать поститься голодным и, испытывая жажду. Положения относительно поста в первичном варианте выглядели подобным образом. Однако в связи с тем, что подобный закон был труден для мусульман, как физически, так и психологически, Всевышний Аллах вышеуказанными стихами Корана внёс изменения в положения о соблюдении поста.

В исламских источниках приводится предание относительно причины ниспослания настоящего стиха: Сподвижник пророка по имени Мутим ибн Джубейр был физически слаб. В один из постных дней Мутим возвратился домой. Несмотря на то, что время ифтара настало, дома ужин ещё не был готов. В то время как жена готовила ужин, Мутим погрузился в сон. По законам того времени, Мутим не имел право поесть, после того как проснётся. И поэтому на следующий день он продолжил поститься голодным и мучимый жаждой. Это событие произошло накануне сражения Хандак (5 г.х.). Мусульмане копали окоп вокруг Медины, дабы отрезать путь врагам. Целый день вокруг города кипела напряжённая работа. И без того слабый Мутим, теряет сознание во время раскопочных работ. Когда стало известно, что он со вчерашнего дня не ел, то многие мусульмане сообщили, что и они находятся в таком же положении. Кроме того, обнаруживается, что многие молодые мусульмане не выдерживают и ночью вступают в интимные отношения со своими жёнами, и таким образом нарушают положения поста того периода.

После этого события Всевышний Аллах ниспослал пророку Мухаммеду (с) вышеуказанный стих с целью облегчить положения соблюдения поста. Таким образом, было дозволено принимать пищу и вступать в интимные отношения в постные ночи (со времени ифтара до рассвета или же говоря образным языком, пока белую нить не отличить от чёрной нити).


Опубликовано:1 Июнь, 2017  13:23, ]]>Печать]]>
 
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