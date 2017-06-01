ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Нынешняя ночь – ночь намерения Нынешняя ночь – ночь намерения
Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан Ежедневные желательные деяния месяца Рамазан
Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан Канцелярия аятоллы Систани о начале месяца Рамазан
Новости о начале месяца Рамазан Новости о начале месяца Рамазан
Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»? Что означает одно из прекрасных имен Аллаха – «саттар аль-уйуб»?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился привести в исполнение смертный приговор в отношении 11 боевиков, связанных с движением "Талибан"  и группировкой "Сеть Хаккани" после теракта в Кабуле, унесшего жизни 90 человек, сообщает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Постановление, подписанное афганским лидером, коснулось ключевых полевых командиров экстремистских организаций.

Теракт в Кабуле произошел накануне утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Ответственность на вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Однако позднее Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани".


Опубликовано:1 Июнь, 2017  15:20, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
1 Июнь, 2017
В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город
1 Июнь, 2017
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
1 Июнь, 2017
Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии
1 Июнь, 2017
ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле
1 Июнь, 2017
В Сирии ликвидирован основатель "новостного агентства" ИГ

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Июнь, 2017
В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город
1 Июнь, 2017
В Ясамальском районе Баку будет построена мечеть Гаджи Джавад
1 Июнь, 2017

В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
1 Июнь, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожено два военных объекта Вооруженных сил Армении ВИДЕО
1 Июнь, 2017
Как постились в начальные периоды ислама?
1 Июнь, 2017
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
1 Июнь, 2017

Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии Видео
1 Июнь, 2017
ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле
1 Июнь, 2017

Чему посвящена проповедь «Шигшигиййа» имама Али (а) и что означает это название? Ислам в вопросах
1 Июнь, 2017
В Сирии ликвидирован основатель "новостного агентства" ИГ
1 Июнь, 2017
Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов
31 Май, 2017

В Турции в боях с террористами 3 военнослужащих стали шехидами
31 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожена долговременная огневая точка ВС Армении, противник понес потери (Видео)
31 Май, 2017

С начала 2017 года в Средиземном море погибли 1720 мигрантов
31 Май, 2017
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
31 Май, 2017
Азербайджанские школьники направили письма и подарки своим сирийским сверстникам
31 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу жилые объекты в различных направлениях фронта
31 Май, 2017

Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГ из акватории Средиземного моря
31 Май, 2017

Что такое барзах? Ислам в вопросах
31 Май, 2017
Вооруженные силы Армении выпустили 65 снарядов по позициям азербайджанской армии
31 Май, 2017

В результате взрыва в центре Кабула погибли 80 человек
30 Май, 2017

В 2019 году Баку будет туристической столицей исламского мира
30 Май, 2017

Пророк Мухаммад (с) о ночах месяца Рамазан
30 Май, 2017

СМИ: Филиппины превращаются в оплот ИГИЛ в Азии
30 Май, 2017

Жители Чечни отправились в Хадж на велосипедах
30 Май, 2017

Рамазан для постигающих и не постигающих людей
30 Май, 2017
Пентагон создает новое разведывательное подразделение в Европе
30 Май, 2017
Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "больше подарков"
30 Май, 2017
Десять американских городов требуют начать процедуру импичмента Трампа
30 Май, 2017
В Багдаде произошел взрыв, есть погибшие и раненые
30 Май, 2017

Как совершать зикр (поминание) Аллаха? Ислам в вопросах
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com