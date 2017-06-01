В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился привести в исполнение смертный приговор в отношении 11 боевиков, связанных с движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани" после теракта в Кабуле, унесшего жизни 90 человек, сообщает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Постановление, подписанное афганским лидером, коснулось ключевых полевых командиров экстремистских организаций.

Теракт в Кабуле произошел накануне утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Ответственность на вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Однако позднее Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани".