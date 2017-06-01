В Ясамальском районе Баку будет построена мечеть Гаджи Джавад

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся осмотр места, где будет построена новая мечеть Гаджи Джавада, ныне располагающаяся в Ясамальском районе Баку по адресу ул. Абдуллы Шаига, 79.

Об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Территорию постройки нового здания мечети посетил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

Ознакомившийся с территорией, проектом, эскизами, архитектурными особенностями новой мечети, председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул, что президент Ильхам Алиев всегда проявлял заботу и внимание к верующим.

Верующие поблагодарили Президента Ильхама Алиева за столь радостное событие в священный месяц Рамазан, выразив намерение направить главе государства благодарственное письмо.