В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город

Боевики террористической группировки ИГ обстреляли группу мирных жителей Мосула, покидавших город по гуманитарному коридору, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракскую полицию.

Полиция заявила, что боевики ИГ открыли огонь по группе мирных жителей, покидавших район Занджили с белыми флагами.

Иракские военные заявили в субботу, в первый день священного месяца Рамазан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.