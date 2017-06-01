Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Ферехли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Горган, Гараханбейли, Кюрдляр, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.