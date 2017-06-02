Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин

Более 30 тел погибших найдены на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин, где открыл стрельбу неизвестный мужчина. Большинство из погибших задохнулись во время пожара, который устроил налетчик.

Как сообщает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, во время инцидента отравление угарным газом получили еще 54 человека. Сам нападавший, по некоторым данным, покончил жизнь самоубийством, а по другим - был убит полицией.