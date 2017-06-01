Читатель спрашивает: Можно ли отправляться в путешествие в месяц Рамазан?

Пост месяца Рамазан – это шанс, данный человеку раз в году, чтобы тот мог исполнить свои обязательства перед Аллахом. Верующие с нетерпением ждут наступления этого Благословенного месяца. Если нет крайней необходимости, то отправляться в путешествие с целью отдыха и развлечений, а также с целью увильнуть от поста месяца Рамазан, является нежелательным деянием. Человек, считающийся по шариату путником, освобождается от поста. Однако затем должен восполнить пропущенные дни поста. Но отправляться в путешествие в случае крайней необходимости разрешено, и это не является нежелательным деянием.