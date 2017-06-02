Мусульман Татарстана призвали не объедаться в Рамазан

Муфтият Татарстана разъяснил верующим, как соблюдать пост во время священного для мусульман месяца Рамазан без ущерба здоровью и религиозным предписаниям.

"Люди далекие от религии думают, что пост — самоистязание, но это не так. Если человек правильно разговляется и вступает в само поклонение поста, то он своему здоровью вреда не нанесет. В первую очередь человек должен нормировать время приема пищи. Не надо сразу же наедаться после разговения, ведь достаточно просто попить воды и вкусить сухофрукты", — обращает внимание первый заместитель муфтия Татарстана Рустем Валиулин, слова которого приводит официальный сайт Духовного управления мусульман Татарстана, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.