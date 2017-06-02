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СМИ: В Москве предотвращена серия терактов

Сотрудники ФСБ России, задержав 25 мая четверых участников  ИГ, предотвратили серию терактов в Москве. Как передает islam.az, об  этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Согласно показаниям боевиков, их первой целью должен был стать ресторан в Москве,  а второй — пассажиры на станции метро "Теплый Стан".

"С помощью взрывов, заказы на которые поступили из Сирии, террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу", — пишет газета.

По словам ее собеседников, операция по задержанию была одновременно проведена в трех расположенных неподалеку друг от друга домах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них сторонники ИГ сняли по квартире. Одну из них они превратили в цех по производству взрывных устройств.

Там была найдена готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель.


Опубликовано:2 Июнь, 2017  12:47, ]]>Печать]]>
 
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