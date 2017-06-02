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Смогут ли созданные в Азербайджане исламские колледжи провести прием студентов в этом году?

"В некоторых исламских колледжах, созданных в марте указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, в этом году ограничены возможности по приему студентов".

Как сообщает islam.az, oб этом Report заявила заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Гамар Джавадлы.

По ее словам, организация работы колледжей со временем будет осуществляться поэтапно: "Планируется проведение заседаний в связи с организацией работы колледжей. Соберется руководство школ, будут обсуждены проблемы, будет сформирован педагогический коллектив, учебный план, система методических пособий. В УМК может быть создан новый отдел, который будет заниматься управлением исламских колледжей. В некоторых местах здание школы уже готово, а в некоторых есть необходимость в ремонте или реконструкции здания. В центре внимания будет находиться вопрос обеспечения оборудованием, вопрос соответствия здания учебным стандартам".

Отметим, что до сегодняшнего дня у УМК было три действующих религиозных медресе. Они действуют в поселке Алиабад Загатальского района, в городах Шеки и Баку. Эти медресе получили статус колледжа. В настоящее время ведется работа по организации деятельности еще 8 исламских колледжей. Это Исламский колледж Гейдар, Закатальский исламский колледж, Гянджинский исламский колледж, Лянкяранский исламский колледж, Губинский исламский колледж, Нардаранский исламский колледж, Исламский колледж Бибихейбат и Нахчыванский исламский колледж.


Опубликовано:2 Июнь, 2017  17:09, ]]>Печать]]>
 
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