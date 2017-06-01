Как правильно держать пост-орудж

После приобретения независимости в Азербайджане начался процесс возвращения народа к национальным и религиозным корням. Были сняты запреты с выполнения религиозных обрядов. В последние несколько лет число граждан, соблюдающих орудж в месяц Рамазан, неуклонно растёт. Люди, соблюдающие орудж являются представителями всех слоёв общества. Для того, чтобы ответить на вопросы, интересующихся законами соблюдения оруджа в месяц Рамазан, мы открываем новую рубрику, посвящённую оруджу. Хотя многие средства массовой информации делают попытки осветить правила оруджа, эти попытки неудовлетворительны. Потому что эти статьи написаны людьми непрофессиональными, в них много противоречий и нет точности.

Учитывая острый недостаток информации по этому вопросу мы приняли решения отвечая на вопросы читателей о правилах оруджа, дать краткую информацию на эту тему. Ответы на нижеследующие вопросы даны с точки зрения быта населения Азербайджана. Учитывая, что в республике представлены месхебы Джафаритов, Ханафитов и Шафиитов, вопросы шариата рассматриваются в соответствии с этими месхебами.

1. Какие действия запрещены соблюдающему орудж?

Каждый человек, соблюдающий орудж, в период между утренним и вечерним намазом не должен совершать некоторых действий. Их девять. Если кто-нибудь намеренно совершит одно из этих действий, то орудж считается недействительным (батил).

1. Есть и пить. В этот период нельзя есть ни мало, ни много, ни жидкое, ни твёрдое, ни съедобное, ни несъедобное (вредное организму). Даже остатки пищи во рту глотать нельзя.

2. Вступать в половую связь. В этом случае орудж и мужчины, и женщины становится недействительным.

3. Не будучи в половой связи, исторгать половую жидкость. Конечно, если это произошло несознательно, (например, во сне) орудж не пропадает.

4. Заглатывать густой туман, дым и пар - например, витающую в воздухе муку, пыль, сигаретный дым и другие виды сгущённого пара. Всё это нельзя заглатывать в густом виде.

5. Сознательно вызывать рвоту. Разумеется, за исключением тех случаев, когда рвота произошла из-за болезни или несознательно.

6. Сделанная клизма делает орудж недействительным.

7. Не очиститься до утренней молитвы. Если человек после половой связи до утренней молитвы не очистится, или если женщина не совершит положенное для неё очищение, то орудж этого дня считается потерянным.

8. Преднамеренно врать, клянясь именем Аллаха, пророков и имамов. Если человек при чтении Корана преднамеренно будет менять слова или же искажать хадисы, то орудж пропадёт. Потому что орудж - это месяц чистоты и покорности Аллаху, человеку же, покорному Аллаху, не к лицу совершать упомянутые действия.

9. По толкованию месхеба Джафаритов окунать всю голову в воду делает орудж недействительным. Но если человек моется, не погружая голову в воду, то орудж засчитывается.

По толкованию месхеба Ханафитов и Шафиитов, окунание головы в воду является крайне нежелательным, но не делает орудж недействительным. Конечно, вода не должна попасть через рот, нос или уши. Поэтому, если возникнет необходимость окунуться головой в воду, то надо закрыть плотно рот нос и уши.

2. Еда и питьё делают орудж недействительным. А можно ли курить сигареты?

Как мы отметили выше, одно из действий, стирающих орудж, - это глотание густого тумана и пара. Поэтому глотание курящим человеком дыма делает орудж недействительным.

3. Можно ли глотать слюну и мокроту во время оруджа?

Глотание слюны не имеет значения. Пока мокрота из головы и из груди не поступила в полость рта, то её можно проглотить, но если мокрота уже поступила в полость рта, то её обязательно надо выплюнуть.

4. Делает ли орудж недействительным удаление зуба?

Удаление зуба, если при этом человек не глотает кровь, лекарства, воду и т.д. не стирает орудж. Но во время оруджа лучше не совершать действий, вызывающих потерю крови, в том числе и удаление зуба.

5. Стирают ли орудж инъекции лекарств?

Нет. Если в ампулах содержится питательное вещество, то орудж будет недействительным Но если инъекции сделаны в лечебных целях, а также для обезболивания, то это не стирает орудж.

6. Говорят, что человеку, соблюдающему орудж, нельзя купаться. Верно ли это?

Купание ослабляет и утомляет человека. В результате ослабляется способность воздержания от еды и питья. Поэтому купание при соблюдении оруджа нежелательно. Но купание не делает орудж недействителен. Купающийся человек должен следить за тем, чтобы не проглотить воду и чтобы не окунуться в воду с головой.

7. Если домохозяйка при приготовлении пищи, забыв о соблюдении оруджа, попробует пищу и проглотит ложку еды, будет ли орудж недействителен?

Если это произошло по забывчивости или несознательно, то её орудж действителен. Но если в этот момент она вспомнит о том, что соблюдает орудж, то она должна выплюнуть пищу.

8. Кому не обязательно соблюдать орудж?

Лица, принадлежащие к 4 группам, могут не соблюдать орудж, причём они освобождаются и от оруджа Гяза, и от оруджа Кеффаре:

а) Дети, не достигшие совершеннолетия.

б) Умственно отсталые люди.

в) Состарившиеся и ослабевшие люди.

г) Хронически, тяжело больные и люди, которые никак не могут терпеть голод и жажду.

Лица, принадлежащие к нижеперечисленным группам, могут не соблюдать орудж в месяц Рамазан. Они не соблюдают орудж Кеффаре, но за каждый потерянный день должны соблюдать орудж Гяза.

а) Беременные. Они должны раздать бедным за каждый день несоблюдённого оруджа 750 грамм еды. После рождения ребёнка, если есть возможность, взамен потерянных дней оруджа соблюдать Гяза.

б) Кормящие матери и матери, которые опасаются, что орудж повлияет на кормление ребёнка, могут не соблюдать орудж, но взамен каждого потерянного дня оруджа должны раздать неимущим 750 грамм еды, после окончания периода кормления должны соблюдать орудж Гяза.

в) Женщины во время менструации не должны соблюдать орудж, но потом обязательно должны соблюсти орудж Гяза (за каждый потерянный день - один день).

г) Во время месяца Рамазан временно болеющие (если орудж действительно отрицательно влияет на их здоровье) во время болезни могут не соблюдать орудж. Если они до наступления следующего месяца Рамазан выздоровеют, то должны соблюсти орудж Гяза. Но если до наступления следующего Рамазана болезнь будет продолжаться, то орудж Гяза необязателен. Достаточно только раздать 750 грамм еды взамен каждого дня нуждающимся.

д) Лица, находящиеся в путешествии, на время путешествия освобождаются от оруджа, но по возвращении на родину должны соблюдать орудж Гяза (вместо каждого пропущенного дня оруджа - один день).

Но при некоторых условиях, они должны соблюдать орудж и в пути и не имеют права его нарушать, например:

1. если во время путешествия в обе стороны будет пройден путь не более 8 фарсахов;

2. если во время путешествия на одном месте будут находиться не менее 10 дней (по мезхебу Джафаритов), или 15 дней (по мезхебу Ханафитов и Шафиитов);

3. если профессия связана с путешествиями (например, водители, проводники и др.). Фарсах - древняя единица измерения. По мезхебу Ханафитов путь, при преодолении которого человек считается путником приравнивается к 96 км, по мезхебу Джафаритов - 46 км.

9. Как быть, если человек нарушил правила оруджа по забывчивости или по незнанию?

Если человек нарушил правила оруджа по незнанию или забывчивости, то его орудж не пропадает и никакого штрафа платить не надо. Например, если человек упал с моста и полностью окунулся в воду, при этом заглотнул её, или при внезапном заболевании наступила рвота, или выпил воду по забывчивости, то его орудж зачитывается. В оставшееся время дня он должен соблюдать орудж по правилам и впредь быть более внимательным.

10. В месяц Рамазан на поминках (ясе) иногда подают чай и еду раньше ифтара (вечерней молитвы). Насколько это правильно?

Если тот, кто организует поминки, раньше вечернего намаза подаст еду, то он нарушит почитание оруджа и часть греха участников поминок, которых он принудил съесть еду, падёт на него. Также, если среди посетивших меджлис есть человек, соблюдающий орудж, то он не сможет поесть вместе со всеми, среди участников меджлиса возникнет неравенство, нарушится гармония, возникнет чувство неудобства и вины.

На поминках, проводимых во время оруджа, или вообще не должно быть эйсана, или же стол должен накрываться только после вечерней молитвы.

11. Можно ли не совершающему намаз человеку соблюдать орудж?

Каждый мусульманин с момента достижения совершеннолетия должен совершать намаз, а также каждый год, начиная с этого года, соблюдать орудж в месяц Рамазан. Эти богослужения являются самостоятельными и не зависящими друг от друга.

Конечно, было бы хорошо, если бы вы совершали намаз и соблюдали орудж. Но если вы чувствуете, что пока не готовы к выполнению и того, и другого, то выполните хотя бы одно из них. Чем не выполнять свой долг перед Аллахом вообще, лучше делать это хотя бы по частям. Итак, человек, не совершающий намаз, может соблюдать орудж, его орудж будет засчитан. Не забывайте, что орудж облегчит грех несовершения намаза, но ежедневно откладывать совершение намаза увеличивает грехи.

12. Есть люди, которые для того, чтобы выздороветь, дают зарок, что в месяц Рамазан будут соблюдать орудж. Говорят, что это ошибочно. Верно ли это?

По шариату, кроме лиц, для которых делается исключение, все мусульмане должны в месяц Рамазан соблюдать орудж, то есть, это является для мусульманина долгом веры.

Человек, который дал себе зарок соблюсти орудж, должен сделать это в любое другое время года, кроме месяца Рамазан. Поскольку между оруджем по зароку и обязательным оруджем нет никакой связи. Каждый, кто соблюдает орудж по зароку в течение месяца Рамазан, должен знать: этот день оруджа считается потерянным. Этот день оруджа не включается в орудж Рамазана и считается, что этот человек соблюдал орудж на один день меньше. В таком случае и зарок не считается исполненным (так как орудж по зароку в месяц Рамазан недействителен). Таким образом, каждый, кто будет соблюдать орудж по зароку в месяц Рамазан, должен знать, что это день не зачитывается ни в орудж Рамазана, ни в зарок.

13. Когда следует сделать намерение (нийят) соблюдать орудж?

Человек может сделать ниййет (намерение) соблюдать орудж как в течение всего месяца Рамазан, так и по отдельным его дням. Нийят на каждый день определяется в ночь на следующий день до утреннего намаза, а для всего месяца Рамазан - в ночь на первое число месяца Рамазан.

14. Хочу соблюдать орудж, но опасаюсь, что мой организм ослабнет. Как мне быть?

Не следует забывать, что вся Вселенная, включая человека, создана Аллахом. Аллах знает, что полезно, а что вредно тем, кого он создал. Ещё надо помнить, что Всевышний милосерден к людям. Веления шариата с начала и до конца служит только благу человека, счастью мира, здоровью человека. Если орудж был бы вреден здоровью человека, разве Аллах считал бы важным исполнение его? Безусловно, нет!

Всевышний Аллах не считает необходимым исполнение долга, если это приносит болезни, муки и страдания. Если больной знает о том, что орудж может ему повредить, то он обращается к оруджу только после выздоровления.

15. Если человек сознательно нарушил правила оруджа, как он может искупить свой грех?

Человек, сознательно нарушивший орудж (например, сознательно принявший пищу или сознательно вступивший в половую связь) после этого по окончании месяца оруджа ещё один день должен соблюдать орудж Гяза и вдобавок внести Кеффаре.

"Кеффаре" - это штраф за умышленное нарушение оруджа. Человек, который должен внести Кеффаре, из двух путей должен выбрать один: или за один день нарушения оруджа ещё два месяца соблюдать орудж, или за каждый день нарушения оруджа накормить 60 нуждающихся обедом.

По толкованию месхеба Ханафитов, двухмесячныи орудж Кеффаре следует соблюдать без перерывов. По толкованию Джафаритов, из 60 дней оруджа Кеффаре 31 день нужно соблюдать орудж непрерывно, а оставшиеся 29 можно с перерывами.

Если идти вторым путём, надо приготовить обед и досыта накормить 60 человек, или каждому из них дать по 750 грамм пшеницы (или ячменя).

Примечание. По закону Кеффаре не дает человеку никаких оснований намеренно не соблюдать орудж, а после этого, исполняя Кеффаре, накормить неимущих. Лицо, намеренно не соблюдающее пост в месяц Рамазан, совершает большой грех, который нельзя искупить ни постом Кеффаре, ни постом Гяза.

Но в некоторых случаях при нарушении оруджа, орудж Кеффаре необязателен, за каждый нарушенный день достаточно оруджа Гяза. Например,

а) лицо, нарушившее орудж под давлением другого лица (если при этом создавалась опасность для жизни);

б) лицо, продолжившее принятие пищи после утреннего азана, думая, что время оруджа еще не наступило;

в) лицо, начавшее принятие пищи до ифтара, думая, что время оруджа уже прошло;

г) лицо, полоскавшее рот водой, чтобы освежиться, но случайно проглотившее воду;

д) лицо, не совершившее очищение, когда в этом была необходимость.

В вышеперечисленных случаях орудж Кеффаре необязателен, достаточен орудж Гяза за каждый нарушенный день.

16. Как и когда совершать ифтар человеку, соблюдающему орудж?

В дни Рамазана после вечерней молитвы можно приступать к ифтару. Хорошо, если люди, совершающие намаз, после намаза приступают к ифтару. Но если их кто-то ожидает за столом, то вначале должен быть совершён ифтар.

Ифтар можно открыть любой чистой и праведной едой. Желательно, если ифтар открывается хурмой, молоком, халвой или тёплой водой. Отведывая первый кусок, желательно произнести следующую молитву:

"Всевышний, я соблюдал орудж во имя Тебя, я начал ифтар тем даром, который Ты мне ниспослал и возблагодарил Тебя. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Безгранично прощающий повелитель миров, прости мои грехи!"

17. Можно ли во время поста месяца Рамазан чистить зубы?

Можно, но с условием, чтобы человек не глотал зубную пасту и воду. Кроме того, после завершения этой процедуры, следует трижды полностью собрать влагу в ротовой полости и выплюнуть.

18. Каков размер зяката Фитры? Когда и кому нужно давать зякат Фитры?

Мусульманин должен отдать зякат Фитры в последний день месяца Рамазан после вечернего намаза (накануне праздника Фитры). Хозяин дома должен отдать закят Фитры за себя и за членов своей семьи.

Зякат Фитры равен приблизительно 3 килограммам пшеницы, ячменя, хурмы, риса или кишмиша на каждого человека. Перечисленную помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами.

Зякат Фитры дается лицам, испытывающим материальные затруднения. Хорошо, если зякат дается самому бедному родственнику или соседу.

По толкованию Ханафитов, зякат Фитры можно отдать с начала месяца Рамазан до совершения намаза в праздник Фитры. По толкованию Джафаритов, зякат Фитры отдается с последнего дня месяца Рамазан, после ифтара, до совершения намаза в праздник Фитры и достигает нуждающихся Если это невозможно, зякат должен достичь нуждающихся после праздничного намаза в кратчайшие сроки. Закят Фитры гостя, пришедшего к ифтару, также находится на ответственности хозяина.

Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от зяката Фитры.