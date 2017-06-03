ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Что такое барзах? Что такое барзах?
Как совершать зикр (поминание) Аллаха? Как совершать зикр (поминание) Аллаха?
Рамазан для постигающих и не постигающих людей Рамазан для постигающих и не постигающих людей
Проповедь пророка Мухаммеда (с) о месяце Рамазан Проповедь пророка Мухаммеда (с) о месяце Рамазан
Можно ли отправляться в путешествие в месяц Рамазан? Можно ли отправляться в путешествие в месяц Рамазан?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

В Турции за месяц уничтожили 274 террориста РКК

Силы безопасности Турции ведут эффективную борьбу с террористами РКК как на территории страны, так и за ее пределами.

Как передает islam.az со ссылкой на Anadolu, в результате антитеррористических операций, проведенных с 1 по 31 мая при поддержке с воздуха, уничтожены 274 террориста РКК.

За указанный период от рук террористов РКК погибли 13 сотрудников сил безопасности и один мирный житель, еще один получил ранения.

В ходе антитеррористических операций ранения получили 46 сотрудников сил безопасности.


Опубликовано:3 Июнь, 2017  13:27, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Июнь, 2017
Совбез ООН расширил санкционный список в отношении КНДР
2 Июнь, 2017
Облава на сторонников Гюлена в турецком университете
2 Июнь, 2017
Давутоглу знал о попытке госпереворота
2 Июнь, 2017
СМИ: В Москве предотвращена серия терактов
2 Июнь, 2017
В столице Афганистана демонстранты требуют отставки правительства

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Июнь, 2017

В Турции за месяц уничтожили 274 террориста РКК
3 Июнь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки
3 Июнь, 2017

Можно ли во время поста душиться и вдыхать аромат цветов? Ислам в вопросах
3 Июнь, 2017
Совбез ООН расширил санкционный список в отношении КНДР
3 Июнь, 2017

Коалиция признала гибель 484 мирных жителей за время операции против ИГ
2 Июнь, 2017

Как правильно держать пост-орудж Oтветы на часто задаваемые вопросы
2 Июнь, 2017

Смогут ли созданные в Азербайджане исламские колледжи провести прием студентов в этом году?
2 Июнь, 2017
Облава на сторонников Гюлена в турецком университете
2 Июнь, 2017

Давутоглу знал о попытке госпереворота СМИ Турции
2 Июнь, 2017

СМИ: В Москве предотвращена серия терактов
2 Июнь, 2017
В столице Афганистана демонстранты требуют отставки правительства
2 Июнь, 2017
Мусульман Татарстана призвали не объедаться в Рамазан
2 Июнь, 2017

ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на курортный комплекс в столице Филиппин
2 Июнь, 2017

Можно ли отправляться в путешествие в месяц Рамазан? Ислам в вопросах
2 Июнь, 2017

Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин
2 Июнь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз за сутки
1 Июнь, 2017
В Мосуле боевики ИГ открыли огонь по жителям за попытку покинуть город
1 Июнь, 2017
В Ясамальском районе Баку будет построена мечеть Гаджи Джавад
1 Июнь, 2017

В Афганистане казнят 11 боевиков после теракта в Кабуле
1 Июнь, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожено два военных объекта Вооруженных сил Армении ВИДЕО
1 Июнь, 2017
Как постились в начальные периоды ислама?
1 Июнь, 2017
Из-за недостатка заключенных в Нидерландах закроют тюрьмы
1 Июнь, 2017

Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии Видео
1 Июнь, 2017
ОАЭ после теракта закрыли посольство в Кабуле
1 Июнь, 2017

Чему посвящена проповедь «Шигшигиййа» имама Али (а) и что означает это название? Ислам в вопросах
1 Июнь, 2017
В Сирии ликвидирован основатель "новостного агентства" ИГ
1 Июнь, 2017
Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из минометов
31 Май, 2017

В Турции в боях с террористами 3 военнослужащих стали шехидами
31 Май, 2017

Минобороны Азербайджана: Уничтожена долговременная огневая точка ВС Армении, противник понес потери (Видео)
31 Май, 2017

С начала 2017 года в Средиземном море погибли 1720 мигрантов
31 Май, 2017
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com