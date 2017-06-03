"Готовьте и ешьте халяль" (Видео)

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Ислам придает большое значение здоровому и халяльному питанию. С целью оказания помощи женщинам в этой сфере, İslam.az предлагает вниманию видеоцикл с советами опытного кулинара, а также информацию о запретных и халяльных пищевых добавках.
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