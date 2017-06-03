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Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:5 Июнь, 2017  10:11, ]]>Печать]]>
 
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