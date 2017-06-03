Читатель спрашивает: Можно ли постящемуся человеку купаться в бассейне?

Во время поста купаться разрешено. При этом следует быть внимательным, чтобы в организм не попала вода. Что касается полного окунания постящегося человека в воду, то в этом вопросе мнения ученых разнятся. Согласно ахли-сунне, это не нарушает пост, однако подобное деяние не одобряется. Окунающийся в воду человек должен закрыть рот, а также прикрыть нос и уши рукой или же ватой. В джафаризме большинство ученых запрещает (абсолютно или же согласно предосторожности) постящемуся человеку намеренно полностью окунаться в воду. Однако аятолла Систани издал фетву, согласно которой подобные действия не нарушают пост, хотя и являются категорически нежелательными.