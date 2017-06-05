Арабские страны обвинили Катар в поддержке "Аль-Каиды" и ИГ

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для борьбы с повстанцами в Йемене, обвинила Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каиды" и "Исламское государство", сообщает islam.az со ссылкой на Al Arabiya.

На основании этого коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. С Дохой приостановлено воздушное и морское сообщение.

Арабские страны обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Египет, в частности, заявил, что Доха поддерживает "Братьев-мусульман".