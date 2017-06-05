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В Дании разрешили публично сжигать Кораны и Библии

Дания отменила закон о богохульстве, принятый больше 300 лет назад. В стране больше не будут преследовать за публичное оскорбление религиозных предметов и символов, в том числе за сожжение священных книг, таких как Коран и Библия. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Guardian.

В парламенте королевства пояснили, что не видят необходимости в специальных законах, защищающих веру от тех или иных открытых высказываний. "Религия не должна диктовать то, что разрешено, и то, что запрещено заявлять публично. Это дает ей совершенно несправедливый приоритет в обществе", — сказал предложивший упразднить закон депутат Бруно Джерап.

При этом прямые угрозы, уничижительные высказывания, запугивания и другие агрессивные действия в адрес людей из-за их религиозных убеждений по-прежнему наказуемы.

Как отмечает издание, в стране прекратили судебный процесс в отношении датчанина, который в 2015 году опубликовал на Facebook видео с актом сожжения Корана. Он должен был предстать перед судом на следующей неделе.

Дания оставалась единственной скандинавской страной, в которой действовал закон о богохульстве (с 1683 года). Он предусматривал наказание до четырех месяцев тюрьмы, но большинство нарушителей отделывались штрафами. За последние 80 лет закон в королевстве применялся лишь несколько раз: к примеру, в 2005 году из-за карикатуры на пророка Мухаммеда в одном из датских СМИ, а в 1946 году — из-за обряда крещения на бале-маскараде.


Опубликовано:5 Июнь, 2017  12:20, ]]>Печать]]>
 
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