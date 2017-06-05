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ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по американским авианосцам

Военно-воздушные силы КНДР провели смотр боевых полётов, чтобы отработать нанесение ударов по американским авианосцам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что учения прошли в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По словам командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, смотр стал «значимым испытанием» по «уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев» при получении соответствующего приказа, передает islam.az.

Он также отметил, что учения должны «ещё более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын остался доволен смотром полётов авиации.


Опубликовано:5 Июнь, 2017  14:08, ]]>Печать]]>
 
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